Faier Benedini aveva da poco compiuto 19 anni.

Diciannove anni compiuti domenica scorsa, volto pulito, la passione per le moto, una sorellina nata poco meno di un mese fa. Faier Benedini, nato a San Daniele ma residente a Pravisdomini, è una delle due vittime del tragico incidente di questa mattina sulla strada provinciale 57, all’altezza di Torre di Mosto. A perdere la vita insieme a lui anche Vincenzo Viscardi, 44enne di nato ad Acerra e residente a Morsano al Tagliamento.

Per cause ancora in via di accertamento, il mezzo è entrato in collisione con una betoniera, coinvolgendo anche un dodicenne il bicicletta. Una famiglia benvoluta quella di Faier, di grandi lavoratori, che negli anni si è contraddistinta per l’impegno e il sacrificio nel fare divertire le persone durante le feste di paese, le fiere, le manifestazioni alle quali non mancavano mai con le loro giostre.

“Conosco la famiglia da quasi vent’anni, sono sempre stati molto socievoli ed educati con tutti, quando venivano nel basso Friuli ero solita unirmi a loro per mangiare assieme qualcosa, fare qualche risata e passare dei momenti in spensieratezza”, racconta un’amica di vecchia data, comprensibilmente scossa dall’accaduto. Roberto, il papà del ragazzo, aveva un rapporto unico, speciale, quasi viscerale con il figlio, un legame d’altri tempi. Un’altra tragedia, un altro dramma consumato nelle strade del nord est, che getta ancora troppe famiglie nello sconforto.