Tolmezzo si stringe nel dolore: i funerali delle tre vittime dell’incidente

I funerali a Tolmezzo.

I cittadini di Tolmezzo hanno dimostrato ancora una volta, dopo la triste vicenda della piccola Elisa mancata a causa di un brutto male, la solidarietà e la vicinanza ai familiari delle vittime dell’incidente che ha visto coinvolti, sabato 9 aprile, Massimiliano Anesi e i coniugi Maria Dorigo e Carlo Lunazzi.

Presso il Duomo di Tolmezzo, alle 10 e 30 familiari, conoscenti e tutta la comunità ha dato l’ultimo saluto a Massimiliano, che lascia due figlie; alle 14,30 è stata la volta dei coniugi Maria e Carlo, anch’essi accompagnati dai figli di 37 e 45 anni, e da tutte le persone alle quali volevano bene. “Un’esemplare gesto di grande dignità, spiritualità e umanità ha fatto sì che tutta la comunità si stringesse al dolore lacerante ma composto dei familiari”, spiega Mons. Angelo Zanello.

“Mi preme sottolineare il grande rispetto che entrambe le famiglie hanno avuto l’una dell’altra“, prosegue il sacerdote. Presente alla cerimonia anche il Commissario comunale Erica Zossi, che ha speso parole di ringraziamento in forma privata al monsignor Zanello, per essere riuscito a trasformare una giornata di grande dolore, in un giorno di fede e riflessione per tutti.

