L’incidente sull’autostrada A4 verso Trieste.

Nuovo sinistro sull’autostrada A4. Un incidente è avvenuto alle 13 di oggi nel tratto tra San Stino di Livenza e il Nodo di Portogruaro in direzione Trieste.

Un furgone è rimastro incastrato tra il guardrail laterale e una bisarca che lo precedeva. Ferito il conducente del veicolo. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato il furgone a tamponare il mezzo pesante che lo precedeva. Il conducente era rimasto incastrato nell’abitacolo e per estrarlo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di San Donà, Motta di Livenza e Venezia, che lo hanno prontamente estratto, mettendo poi l’area in sicurezza. L’uomo è stato preso in cura e stabilizzato dal personale del Suem, poi trasferito in ospedale.

I due mezzi occupano la corsia di marcia e quindi, nel punto i cui è avvenuto l’impatto, i mezzi transitano al momento sulla corsia di sorpasso.

Sul posto la polizia stradale per i rilievi, i vigili del fuoco, il 118, il personale di Autovie Venete e i mezzi di soccorso meccanico.

(Visited 400 times, 406 visits today)