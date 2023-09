Serie di furti a Codroipo.

Notte movimentata a Codroipo che questa notte è stata teatro di una serie di furti. I ladri, verosimilmente tra le 3 e le 5, sono riusciti a introdursi in ben cinque attività commerciali locali, portando via il fondo cassa e lasciando i proprietari e i residenti sconcertati e preoccupati.

Le attività prese di mira sono state lo Snack Bar di Via Candotti, il Bar All’Alpino e il Caffè Centrale di Piazza Giuseppe Garibaldi, il Sorriso in Via Italia e Pezzè in Largo San Francesco. Secondo le prime stime, il bottino totale dei furti ammonta a circa 2500 euro. A questo vanno aggiunti i diversi danni subiti dagli esercizi pubblici che sono ancora in fase di quantificazione.

Dopo le denunce, sono scattate le indagini da parte dei carabinieri di Codroipo che sono al lavoro per raccogliere identificare i responsabili dei furti.