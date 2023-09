L’incidente questa mattina sulla regionale 464, tra Spilimbergo e Sequals.

Incidente nella tarda mattinata di oggi lungo la regionale 464, tra Spilimbergo e Sequals. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri si sono scontrati una auto e una roulotte.

Nello scontro sono rimaste coinvolte 4 persone: la dinamica è ancora da chiarire, ma pare si tratti di un impatto di tipo fronto laterale. Dopo la chiamata di aiuto giunta al Numero unico di emergenza Nue112, gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla Struttura operativa regionale emergenza sanitaria.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Maniago che è giunta dopo pochi minuti sul posto, poiché era già in transito in zona, l’equipaggio di un’ambulanza proveniente da Sequals, e l’elisoccorso. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario.

Una persona è stata trovata incastrata nell’abitacolo, mentre le altre tre sono riuscite a uscire autonomamente dagli abitacoli.

Due persone hanno rifiutato il trasporto in ospedale e sono state controllate sul posto. Un uomo di circa 70 anni di età è stato preso in carico dal personale medico infermieristico ed è stato trasportato in volo all’ospedale di Cattinara (Trieste) con ferite piuttosto serie ma stabile. Il conducente della vettura, un uomo di circa 70 anni di età, è stata trasportato all’ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone con l’ambulanza in codice giallo, le sue condizioni sono comunque stabili.