Il colpo più ingente a Basiliano dove i ladri sono riusciti a portare via 15mila euro.

Non si ferma l’ondata di furti che nelle ultime settimane sta mettendo in apprensione i residenti della bassa e del medio Friuli. Altri tre casi sono stati denunciati ai carabinieri: i ladri hanno preso di mira alcune abitazioni a Basiliano, Rivignano Teor e Castions di Strada, forzando gli infissi delle abitazioni e sottraendo beni preziosi. Le indagini sono in corso e sono affidate ai carabinieri delle rispettive stazioni territoriali.

Il colpo più significativo si è registrato a Basiliano nella giornata di venerdì 15 novembre. Tra le 12:45 e le 20:30, i ladri hanno preso di mira la casa di un uomo di 53 anni, originario della provincia di Caserta. Dopo aver forzato la porta d’ingresso, i malviventi si sono introdotti nell’abitazione, rovistando in ogni stanza. Alla fine sono riusciti a portare via gioielli in oro per un valore superiore ai 15 mila euro. La denuncia è stata presentata ai carabinieri di Campoformido dal proprietario dell’abitazione.

Episodi analoghi anche Rivignano Teor e Castions di Strada, sebbene il bottino per i ladri è stato minore. A Rivignano Teor i ladri hanno sottratto circa 1.000 euro in contanti dalla casa di una donna di 52 anni, mentre a Castions di Strada il bottino si è limitato a 40 euro, rubati dalla casa di una donna di 64 anni di nazionalità romena.