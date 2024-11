Furto in un’abitazione di Cervignano del Friuli.

Furto a Cervignano nel pomeriggio di mercoledì 15 novembre: i ladri sono riusciti a portare via gioielli, denaro e altri beni per un valore complessivo di circa 8mila euro. La vittima, un pensionato di origini cinesi residente nella cittadina, ha sporto denuncia carabinieri, raccontando i dettagli dell’accaduto.

Secondo quanto riferito, il furto si è consumato tra le ore 17 e le 20 , approfittando dell’assenza del proprietario. I ladri, dopo aver forzato la porta-finestra posteriore dell’abitazione, sono riusciti a introdursi nella casa. Una volta dentro hanno rubato gioielli in oro per un valore di 2mila euro e sono riusciti ad aprire la cassaforte, portando via denaro contante per un valore di circa 5mila euro. Spariti anche diversi capi di abbigliamento e accessori, stimati in ulteriori mille euro.

L’effrazione è stata scoperta dal pensionato al suo rientro in casa. Lo scenario che si è trovato di fronte non ha lasciato dubbi sull’accaduto: stanze messe a soqquadro e segni evidenti di scasso sulla porta-finestra posteriore. Sul caso stanno indagando i carabinieri.