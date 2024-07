Furto a Cervignano, i ladri si arrampicano al primo piano e svaligiano casa

Il furto venerdì notte a Cervignano del Friuli.

Furto nella notte di venerdì 27 luglio a Cervignano del Friuli dove i ladri si sono arrampicati fino alla finestra del primo piano per entrare nell’abitazione di un 59enne.

Il furto si sarebbe verificato tra le 20:30 e le 23:30. I ladri si sarebbero introdotti nell’abitazione arrampicandosi fino al primo piano, probabilmente utilizzando una scala o altri mezzi, e sfondando una finestra per entrare. Una volta all’interno, i malviventi hanno frugato in tutte le stanze, mettendo a soqquadro l’intera casa. Il proprietario ha dichiarato che, sebbene l’entità esatta del bottino sia ancora da determinare, i ladri sono riusciti a sottrarre circa 4.000 euro in contanti e diversi gioielli in oro, il cui valore è ancora da stabilire.

Le indagini sull’accaduto sono state affidate ai carabinieri della stazione di Cervignano del Friuli. I militari stanno lavorando per raccogliere indizi che possano condurre all’identificazione dei responsabili e al recupero della refurtiva.