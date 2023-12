Incendio in una villetta a schiera a Corno di Rosazzo.

Fiamme e fumo si sono sviluppate da una casa di Corno di Rosazzo: l’incendio, scoppiato nella tarda mattina di oggi, 29 dicembre, in una villetta a schiera di via Resistenza, ha raggiunto anche il tetto.

Sul posto sono al lavoro tre squadre di vigili del fuoco per domare le fiamme. L’intervento è ancora in corso anche per evitare che si propaghi e solo dopo la messa in sicurezza e la bonifica dell’area si potrà fare una valutazione dei danni e un’ipotesi sulle cause dell’incendio.