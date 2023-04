Bucano il muro ed entrano nel bar, furto da mille euro a Buja

Il furto al Dry Bar di Buja.

Doppio furto a Buja durante la notte tra il 25 e il 26 aprile. I ladri sono entrati in un’azienda di via Europa Unita, dopo aver forzato una finestra. Tuttavia, dopo aver aperto la cassaforte, hanno scoperto che era vuota.

Non contenti, hanno forato un muro di cartongesso per raggiungere il Dry Bar accanto, dove oltre a portare via 1.000 euro, hanno messo completamente a soqquadro i locali. La proprietaria ha scoperto il furto ieri mattina e ha denunciato l’accaduto ai carabinieri della Compagnia di Tolmezzo, che stanno attualmente svolgendo le indagini alla ricerca dei responsabili.