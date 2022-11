Furto di gasolio a San Giorgio di Nogaro.

Furto di gasolio nella notte tra il 16 e 17 novembre a San Giorgio di Nogaro. E’ successo a due autotrasportatori ucraini che avevano parcheggiato i loro camion nella zona industriale.

I due camionisti se ne sono accorti la mattina e hanno sporto denuncia ai carabinieri. Da un mezzo sono stati rubati circa 200 litri, mentre dall’altro 600, per un danno totale che si aggira intorno ai 1.500 euro. Dopo la denuncia sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per cercare di risalire ai responsabili.