Il furto nell’hotel di Lignano.

Furto nella notte tra giovedì e venerdì in un hotel a Lignano. I ladri hanno approfittato dell’oscurità per forzare una porta di emergenza ed entrare nei locali di servizio del Rossini in via Adriatica.

Una volta dentro, i ladri hanno portato via diversi oggetti: tre affettatrici, uno spremiagrumi industriale e una dozzina di bottiglie di champagne, oltre a varie attrezzature fondamentali della cucina. Il valore complessivo dei beni rubati è stato inizialmente stimato tra i 10 e i 15mila euro.

Dopo la denuncia, i carabinieri hanno immediatamente iniziato le indagini per individuare i responsabili. Gli investigatori si sono impegnati a esaminare attentamente le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti sia all’interno dell’hotel che nella zona circostante, sperando di trovare indizi utili per risolvere il caso.