Forzano la finestra ed entrano in casa, rubati 25mila euro di gioielli

Il furto a Pasian di Prato.

E’ di 25mila euro il bottino del colpo messo a segno ieri sera in un’abitazione di Pasian di Prato. I ladri, approfittando dell’assenza del proprietario, sono riusciti ad introdursi forzando una finestra.

Una volta all’interno dell’abitazione, i ladri hanno iniziato a rovistare in tutte le stanze, lasciando dietro di sé un caos indescrivibile. Prima di darsi alla fuga i ladri sono riusciti a portare via monili d’oro e gioielli di valore.Al suo rientro, il proprietario ha fatto l’amara scoperta e ha subito contattato i carabinieri. I militari sono quindi immediatamente giunti sul posto iniziando le indagini per individuare i responsabili.