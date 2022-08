Il furto a San Daniele.

Ancora un furto alla Mabi International, azienda di San Daniele che produce oggetti di pelletteria per l’alta moda. I ladri, intorno alle 3 di questa notte, sono riusciti con a sfondare il cancello di ingresso della sede e a introdursi nella struttura.

Dopo la segnalazione dell’impianto di allarme, la Centrale Operativa Corpo Vigili Notturni si è collegata all’ impianto di videosorveglianza e visionando le immagini notando la presenza di alcune persone ferme all’interno della proprietà.

Immediatamente si è disposto l’intervento alla Guardia di Zona, competente per territorio, sottolineando che era in corso un “Furto” e di prestare massima attenzione, e contestualmente sono stati immediatamente allertati i carabinieri di Udine, fornendo una sommaria descrizione dell’accaduto. L’agente della vigilanza, trovandosi relativamente vicino, è arrivato pochi minuti dopo.

I ladri hanno caricato la merce su un camion che attendeva nelle vicinanze per poi riuscire a fuggire. Al momento l’entità del bottino è ancora da quantificare. Dalla verifica interna effettuata congiuntamente con il titolare e le forze dell’ordine, ingresso dell’azienda è risultato sfondato, portone del magazzino spaccato e all’interno dell’azienda porta del caveau distrutta con una grossa quantità di merce sottratta.

Sono in corso le indagini da parte dei carabinieri per risalire ai responsabili. Una risposta in tal senso potrebbe arrivare dalle immagini del sistema di videosorveglianza.