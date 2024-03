Il furto in una casa di Sedegliano.

Furto da 20mila euro in una casa di Sedegliano. E’ successo nel pomeriggio di venerdì quando, sfruttando l’assenza del proprietario, i ladri hanno forzato una finestra di un’abitazione di via Manzoni. Una volta all’interno, si sono messi alla ricerca di oggetti di valore.

I ladri hanno messo a soqquadro le stanze di casa riuscendo a portare via monili d’oro e gioielli per un valore di circa 20mila euro. Poi si sono dileguati senza lasciare traccia. L’amara scoperta è stata fatta al rientro dal proprietario, che ha subito denunciato l’accaduto ai carabinieri. Sono in corso le indagini per individuare i responsabili.