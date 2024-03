A Sappada 500 atleti per la gara Fis di sci alpino Trofeo Stocco

Sappada ancora una volta tappa di importanti competizioni di sport invernali. Domani lunedì 18 e martedì 18 marzo la località montana ospiterà la gara Fis di sci alpino “Trofeo Stocco”: due giornate di slalom sulla pista nera Eibn – Col dei Mughi con 500 atleti provenienti da tutta Italia e da altre 19 nazioni (Francia, Svizzera, Gran Bretagna, Stati Uniti, Sudafrica, Lituania, Australia, Paesi Bassi, Finlandia, Svezia, Canada, Polonia, Austria, Germania, Grecia, Ungheria, Spagna, Slovenia e Croazia).

La gara è organizzata dallo Sci Club Sappada. “E’ stata una stagione complicata per lo sci alpino con tante gare previste nelle altre località cancellate e spostate per motivi legati alla non praticabilità delle piste; siamo felici quindi di poter dare agli atleti del Friuli Venezia Giulia un’occasione di gareggiare in casa”, dichiara la presidente Anna Sandroni”.

“Non ci aspettavamo una così grande partecipazione, considerato che siamo oltre metà marzo, e portare a Sappada giovani atleti da tutto il mondo ci rende orgogliosi. Per poter organizzare queste gare internazionali – continua Sandroni – bisogna essere una bella squadra, sia in ufficio gara che in pista, io posso dire di poter contare su una fantastica squadra che ringrazio di cuore fin da subito: consiglieri, volontari e dipendenti di Promoturismo Fvg che ci aiutano e sostengono sempre. Speriamo che il meteo sia dalla nostra parte, noi ci siamo attrezzati per ogni evenienza – conclude la presidente dello Sci Club Sappada – quindi incrociamo le dita”