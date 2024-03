A Lignano uno dei migliori camping green d’Italia

Il camping Pino Mare premiato tra i migliori 10.

C’è anche un camping di Lignano tra i migliori 10 campeggi e villaggi ecosostenibili selezionati dal portale Campeggi.com di KoobCamp, nell’ambito dei Certificati di Eccellenza 2024.E’ il Camping “Pino Mare” che viene descritto come una meravigliosa oasi di tranquillità sul mare Adriatico, tra il verde di una lussuregiante pineta ed una vasta spiaggi riservata. Un premio agli sforzi fatti dalle strutture per andare incontro alle esigenze dei turisti e sono uno strumento al servizio dei campeggiatori per una migliore organizzazione delle vacanze.

E’ stato invece il Camping La Quercia a Lazise, in Veneto, ad aggiudicarsi il titolo di Miglior Camping Village Green del 2024, il premio assegnato nell’ambito della nona edizione dei Certificati di Eccellenza KoobCamp. Il Premio Green nasce con l’intento di evidenziare i camping village più attenti al tema della sostenibilità e del rispetto della natura in cui sono inseriti.

I migliori campeggi.

Oltre al vincitore i 10 migliori Campeggi e Villaggi Green del 2024 (in ordine casuale, vincitore escluso):

Camping Village Roma Capitol – Roma (RM)

Pineto Beach Village & Camping – Pineto (TE)

EurCamping Roseto Concept Glamping – Roseto degli Abruzzi (TE)

Fornella Camping & Wellness Family Resort – San Felice del Benaco (BS)

Camping Village Le Esperidi – Bibbona (LI)

Camping Rosselba le Palme – Portoferraio (LI)

Jesolo International Club Camping – Jesolo (VE)

Camping Village Pino Mare – Lignano Sabbiadoro (UD)

Camping Piani di Clodia – Lazise (VR)