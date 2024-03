Furto a Udine, spaccano il vetro del furgone e rubano 2 motoseghe

Il furto in via Feletto a Udine.

Furto ieri mattina a Udine dove i ladri hanno rotto i vetri di un furgone rubando due motoseghe. Il proprietario ha lasciato il veicolo parcheggiato in in Via Feletto, giusto per il tempo di prendere un caffè. .

Al suo ritorno l’amara scoperta: il vetro del furgone era stato spaccato ed erano sparite due motoseghe. Si tratta di un Husqvarna 562 e Husqvarna 550, strumenti essenziali per il lavoro del proprietario. Dopo il furto il proprietario ha lanciato un appello sui social: “Chiedo di fare girare la segnalazione, sia mai che troviate annunci di motoseghe a poco prezzo. Mi interessano più i colpevoli che il valore delle macchine. Se avete un cuore, condividete, grazie.“