Furto da 30mila euro nella storica villa del Friuli

Il furto a villa Kechler.

Maxi furto da 30mila euro nella villa dei conti Kechler a Fraforeano, nel comune di Ronchis. E’ successo nel pomeriggio di martedì 25 aprile quando ladri si sono introdotti all’interno della dimora storica.

I ladri sono riusciti a rubare oggetti preziosi, argenteria e orologi che avevano sia un importante valore economico che storico. Hanno rovistato ovunque, aprendo cassetti, armadi e mobili in tutti i piani della struttura alla ricerca di altri preziosi.

Il furto è stato scoperto da un ex guardiano che ha visto i ladri fuggire. La villa attualmente è in vendita e risulta quindi disabitata. Sono in corso ora le indagini dei carabinieri di Latisana per risalire ai responsabili che, secondo quanto riferito sarebbero quattro o cinque giovani.