La truffa del finto incidente a Udine.

Ennesima truffa agli anziani in Friuli. E’ accaduto nel pomeriggio di ieri e stavolta i truffatori hanno preso di mira una donna di 90 anni di Udine,

La signora è stata contattata telefonicamente da uno sconosciuto che le detto che la nipote era rimasta coinvolta in un grave incidente stradale e servivano urgentemente soldi per le cure. La signora, preoccupata per la nipote, ha consegnato tutto quello che aveva in casa a un complice del truffatore che si è presentato alla sua porta poco dopo: circa 500 euro in contanti e alcuni gioielli d’oro.

La signora si è resa conto di essere stata truffata quando si è accorta che in realtà l’incidente non era mai avvenuto e ha subito denunciato l’accaduto ai carabinieri, che stanno cercando di risalire ai responsabili dell’episodio.

Resta alta l’allerta per le truffe agli anziani.

Purtroppo, non è la prima volta che si verificano truffe di questo tipo ai danni di anziani. Il modus operandi dei truffatori è ormai noto: si anticipa una telefonata all’utenza della vittima e le si racconta, con dovizia di particolari in grado di provocare forti emozioni, l’incidente occorso a un proprio caro, o una disavventura legale con gravi conseguenze personali ed economiche.

Al racconto segue la richiesta di denaro, a volte direttamente anche quella di preziosi in aggiunta ai soldi, necessari per estinguere positivamente la vicenda. Il tutto si conclude con la visita a domicilio di un sedicente incaricato che ritira i valori.