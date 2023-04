Sul posto la protezione civile.

Questa mattina, intorno alle 7 e 30, è stato segnalato alla Protezione civile del Comune di Aquileia uno sversamento da idrocarburi nel fiume Natissa.

Su attivazione della Sala operativa regionale della Protezione Civile, i volontari hanno raggiunto l’area per una verifica. È in corso un sopralluogo per verificare la gravità della situazione. Sul posto anche i vigili del fuoco e la polizia locale. Dell’accaduto sono stati informati l’Arpa e il sindaco.