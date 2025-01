Un uomo è stato trovato morto a Grado nell’atrio di un’abitazione, con un ferita da taglio: indagini in corso.

Un uomo, la cui identità non è ancora stata resa nota, è stato trovato morto a Grado, nell’atrio di un’abitazione in via Sant’Agata. Sul cadavere, come riferisce Il Gazzettino, sono state riscontrate una ferita da taglio e lesioni compatibili con una caduta dall’alto, elementi che rendono complesse le valutazioni sulle cause del decesso.

L’uomo, che sarebbe già noto alle forze dell’ordine, è stato trovato dai carabinieri. Gli investigatori stanno vagliando tutte le ipotesi, incluso l’incidente domestico, e al momento non si esclude alcuna pista.