In 5mila alla Dacia Arena per il graduation day dell’Università di Udine

Il graduation day dell’Università di Udine.

Il secondo appuntamento, in collaborazione con l’Università degli studi di Udine, con il graduation day alla Dacia Arena si è conferma un grandissimo successo.

Ben 5000 persone hanno affollato gli spalti dello stadio per la cerimonia di consegna dei diplomi per tutti i ragazzi laureatisi nell’ultimo anno presso l’ateneo della nostra città. Un evento importante per rinsaldare la sinergia tra l’Università di Udinese e Udinese Calcio e che sicuramente renderà questa giornata indimenticabile per le ragazze e i ragazzi protagonisti di questa cerimonia “all’americana” .



“Quello con l’Università di Udine è un sodalizio oramai radicato – dichiara il direttore amministrativo di Udinese Calcio Alberto Rigotto – la Dacia Arena nelle nostre idee è sempre stata un punto di riferimento per eventi oltre il calcio a livello internazionale ma anche sul territorio con cui conserviamo un legame speciale. Vivere un momento come il graduation day nel nostro stadio è un messaggio per tutta la comunità affinché si capisca sempre di più che questa non è solo la casa del calcio e dell’Udinese ma di tutto il Friuli. Ringrazio, pertanto, il rettore Pinton con cui da anni collaboriamo proficuamente come dimostrano anche le tariffe agevolate per gli abbonamenti degli studenti”.