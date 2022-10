Il bollettino coronavirus in Fvg.

Secondo il bollettino coronavirus di oggi in Fvg sono stati rilevati 752 nuovi casi positivi, a fronte di 3.720 tamponi complessivi. Dei nuovi casi rilevati 406 sono in provincia di Udine, 75 in provincia di Gorizia, 122 in provincia di Trieste, 143 in provincia di Pordenone e 6 da fuori regione.

In Fvg oggi non si registrano decessi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 2, mentre quelle ricoverate in altri reparti sono 162.