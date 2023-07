Grandine e maltempo in Friuli, la mappa dei comuni più colpiti e cosa aspettarsi nelle prossime ore

Altri due sistemi temporaleschi in mattinata hanno interessato la regione, il secondo dei quali intorno alle ore 12 ed è ancora attivo sulle zone centrali e orientali della regione.

La depressione presente a nord delle Alpi e l’anticiclone caldo sul Mediterraneo continueranno a far affluire sulla regione, dei temporali, in prevalenza da ovest a est, alternati a fasi di tempo più stabile. A tarda sera il fronte con l’aria più fredda valicherà le Alpi e vi sarà contemporaneamente afflusso di Bora nei bassi strati.

L’evoluzione del maltempo nelle prossime ore.

Nel pomeriggio e in serata vi saranno ulteriori temporali sparsi, alternati a fasi di tempo migliore. Saranno ancora possibili locali temporali forti. Dalla prossima notte l’afflusso di correnti di Bora più fresche porterà maggior stabilità e non vi sarà più occasione per temporali di rilievo.

La mappa dei comuni più colpiti.

I sistemi temporaleschi che nella notata di ieri e nelle prime ore della mattina di oggi ha interessato la nostra regione hanno provocato lungo il loro percorso eventi di caduta alberi e scoperchiamento di tetti, danni alle linee elettriche e telefoniche e danni da grandine a vetture, edifici e strutture produttive.

In SOR sono giunte segnalazioni di danni dai comuni di Azzano Decimo, Bagnaria Arsa, Basiliano, Bicinicco, Brugnera, Budoia, Buttrio, Camino al Tagliamento, Castions Di Strada, Campoformido, Campolongo Tapogliano, Caneva, Capriva del Friuli, Casarsa Della Delizia, Cividale del Friuli, Codroipo, Cordenons, Cordovado, Cormons, Corno di Rosazzo, Coseano, Enemonzo, Faedis, Fagagna, Farra d’Isonzo, Fiume Veneto, Fiumicello Villa Vicentina, Flaibano, Fontanafredda, Gonars, Gorizia, Gradisca d’Isonzo, Grado, Lestizza, Lignano Sabbiadoro, Lusevera, Manzano, Mariano Del Friuli, Martignacco, Mereto Di Tomba, Moimacco, Morsano Al Tagliamento, Mortegliano, Moruzzo, Mossa, Nimis, Pagnacco, Palmanova, Aviano, Arta Terme, Pasian Di Prato, Pasiano di Pordenone, Pavia di Udine, Udine, Polcenigo, Porcia, Pordenone, Porpetto, Povoletto, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Premariacco, Prepotto, Pulfero, Ragogna, Rive D’arcano, Rivignano Teor, Ronchi dei Legionari, Ronchis, Roveredo in Piano, Sacile, Sagrado, San Giorgio della Richinvelda, San Giorgio Di Nogaro, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Lorenzo Isontino, San Martino al Tagliamento, San Pietro al Natisone, San Quirino, San Vito Al Tagliamento, San Vito Al Torre, San Vito Di Fagagna, Santa Maria la Longa, Savogna d’Isonzo, Sedegliano, Sequals, Sesto al Reghena, Talmassons, Tarcento, Torreano, Torviscosa, Trivignano Udinese, Turriaco, Valvasone Arzene, Varmo, Villesse, Zoppola.

Alle ore 12 risultano circa 3400. utenze disalimentate su 30 linee di media tensione su tutto FVG. I tecnici di ENEL con manovre, ispezioni e riparazioni stanno riducendo il numero delle utenze disalimentate.

Tutte le linee ferroviarie in regione sono attive avendo risolto i problemi di caduta alberi che avevano interrotto l’alimentazione elettrica. Sono in corso delle verifiche sulle tratte secondarie, i ritardi dovuti alle criticità sono in progressivamente riassorbendo.

Le precipitazioni.

I valori massimi di pioggia cumulata registrati da inizio evento sono stati pari a:

Il vento.

Valori massimi di raffica (km/h) registrati nella giornata di oggi: