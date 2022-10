Guidava con la patente scaduta da ben 14 anni, multata automobilista

Guidava con una patente scaduta da 14 anni

Una donna è stata fermata per accertamenti, mercoledì scorso, durante un servizio di polizia stradale della pattuglia dei motociclisti del Nucleo Pronto Intervento e Viabilità della Polizia Locale di Udine.

Durante i controlli, però, ecco la sorpresa: la signora era alla guida con il documento scaduto da molti anni. Subito le è stata comminata una sanzione amministrativa, ma non finisce qui.

Con le modifiche al Codice della Strada di questa estate, visto che la patente di guida era scaduta da più di cinque anni, ora la donna per vedersi riconfermare la validità, dovrà anche fare una prova per dimostrare che è ancora capace di guidare. Il test consiste nell’esecuzione di almeno una delle manovre e almeno tre dei comportamenti di guida nel traffico previsti per la prova di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento della patente della medesima categoria di quella posseduta.