L’attacco hacker ai distributori di sigarette ha colpito anche il Friuli.

Ha colpito anche Friuli l’attacco hacker ai distributori di sigarette che ha colpito molte province d’Italia. A farne le spese è stata una tabaccheria di via Torino a Udine dove il prezzo dei pacchetti è stato abbassato a 10 centesimi. In poco tempo il distributore è stato svuotato per un danno di oltre 200 euro.

Ma l’attacco ha colpito in molte province d’Italia. L’episodio sarebbe legato ad Alfredo Cospito, leader anarchico attualmente detenuto nel penitenziario di Opera (Milano) dopo essere stato precedentemente incarcerato a Sassari. Cospito si trova in sciopero della fame da mesi per protestare contro le condizioni del carcere duro cui è sottoposto ed è stato recentemente portato in ospedale per controlli medici.

Gli hacker hanno mirato ai distributori automatici di sigarette, riuscendo ad accedere al sistema informatico e visualizzare un messaggio di sostegno a Cospito: “Fuori Alfredo dal 41 bis” e “Chiudere il 41 bis liberi tutti libere tutte“. I pacchetti di sigarette potevano essere acquistati a soli 10 centesimi, obbligando i tabaccai a disattivare le macchine.