Incendi sul Carso, fiamme a Monfalcone e nella zona di Redipuglia

Due incendi sul Carso nel pomeriggio di oggi nella zona di Monfalcone e di Redipuglia. Il primo rogo è divampato intorno alle 14:25 in località Forcate, a Monfalcone, dove le fiamme hanno coinvolto circa due ettari di terreno, situati in prossimità della ferrovia e di alcune abitazioni.

L’allarme è stato immediato, e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento locale, affiancati dalle squadre comunali di Protezione Civile di Doberdò del Lago, Monfalcone e Ronchi dei Legionari. Fortunatamente, la zona, caratterizzata da una bassa pendenza e facilmente accessibile, ha permesso agli operatori di contenere rapidamente l’incendio attraverso interventi da terra. Attualmente, le operazioni di bonifica sono in corso, mentre rimangono ancora da chiarire le cause che hanno scatenato il rogo.

Incendio a Redipuglia.

Poco dopo, un secondo incendio è scoppiato a Redipuglia. Le fiamme si sono sviluppate nella zona di cava Tacchino, richiedendo un nuovo intervento delle squadre di emergenza. Sul posto si stanno dirigendo le unità dei Vigili del Fuoco, del Corpo Forestale e le squadre di Protezione Civile, già preallertate in precedenza per eventuali interventi. Anche in questo caso, le autorità rimangono in attesa di determinare l’origine del rogo.