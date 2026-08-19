L’incendio sul Monte Amariana, nella zona di Cuel Feltron ad Amaro, è sotto controllo. Proseguono però le operazioni e il monitoraggio dell’area dopo giorni di intenso lavoro contro le fiamme.



Nella giornata di oggi sono stati impiegati due Canadair della flotta aerea dello Stato, CAN 20 e CAN 21, e due elicotteri del Servizio aereo regionale. A terra stanno operando il Corpo Forestale Regionale e i volontari dei gruppi comunali di Protezione civile di Amaro, Tricesimo, Buja, Povoletto, Gemona del Friuli e Magnano in Riviera, coordinati dal direttore delle operazioni di spegnimento della Stazione forestale di Tolmezzo.

Restano chiuse alcune strade ad Amaro

Nonostante il miglioramento della situazione, restano in vigore le limitazioni introdotte nei giorni scorsi per ragioni di sicurezza. È ancora sospesa la circolazione sulla strada regionale UD 125 “del Sasso Tagliato”, nei territori di Tolmezzo e Amaro, tra il tratto subito dopo l’ingresso dell’agriturismo Cason di Stambek e il ponte sul rio Confine.



Il traffico viene deviato sulla Statale 52 “Carnica” e la chiusura rimarrà valida fino al cessato pericolo e al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Resta inoltre in vigore l’ordinanza del Comune di Amaro che dispone la chiusura al traffico e al passaggio dei pedoni della strada comunale “Forca del Cristo”, che conduce verso la località Lisagno, a partire dall’acquedotto comunale.

Spento l’incendio sul Monte Forchiadice

Buone notizie arrivano anche da Moggio Udinese, dove nel pomeriggio un elicottero del Servizio aereo regionale è intervenuto sull’incendio scoppiato sul Monte Forchiadice, nella zona di Dordolla.



Le fiamme risultano ora spente, anche se nell’area sono ancora visibili alcune fumarole. Sul posto hanno operato i volontari del Corpo Pompieri Volontari di Moggio Udinese insieme alla Stazione forestale di Moggio Udinese, che ha coordinato le operazioni e continuerà a monitorare la zona.

Monte Cozzarel sotto controllo

Situazione in miglioramento anche sul Monte Cozzarel, a Chiusaforte. L’incendio è sotto controllo, mentre un elicottero regionale ha continuato a lavorare sull’area nel corso della giornata. Restano alcune fumarole e sul posto è presente la Stazione forestale di Pontebba.



Sempre nel territorio di Chiusaforte rimane sotto osservazione l’incendio della Val Raccolana, in località Goriuda. La zona continua a essere monitorata dalla Stazione forestale di Pontebba.

Ancora punti caldi a Forni di Sotto

Tra Col Pimin e Cima Avroni, a Forni di Sotto, sono ancora presenti alcune fumarole e punti caldi all’interno del perimetro dell’incendio. La Stazione forestale di Forni di Sopra resta impegnata nel monitoraggio dell’area. Più delicata resta la situazione . Nel pomeriggio è intervenuto un elicottero del Servizio aereo regionale, necessario anche per la particolare conformazione del territorio, che rende difficili le operazioni di spegnimento da terra.