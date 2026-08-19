Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di giovedì 20 agosto

Il meteo in Friuli.

Il tempo torna a cambiare in Friuli Venezia Giulia. Per la giornata di giovedì 20 agosto è prevista nuvolosità variabile, con temporali sparsi che diventeranno più probabili soprattutto nel corso del pomeriggio. Non si esclude inoltre la formazione di qualche temporale forte.



Il peggioramento era già stato annunciato dalla Protezione civile, che ha diramato un’allerta meteo per temporali forti e piogge intense in Friuli Venezia Giulia, valida dalle 12 di giovedì fino alle 23.59 di venerdì 21 agosto.

Temporali più probabili dal pomeriggio

La prima parte della giornata sarà caratterizzata da nuvolosità variabile, mentre con il passare delle ore l’instabilità tenderà ad aumentare. Dal pomeriggio potranno quindi svilupparsi rovesci e temporali in diverse zone della regione, con la possibilità di fenomeni localmente intensi.



Le precipitazioni potrebbero rappresentare anche un aiuto sul fronte degli incendi boschivi che in questi giorni stanno interessando alcune zone montane del Friuli Venezia Giulia, anche se molto dipenderà dalla distribuzione e dall’intensità effettiva delle piogge.

In pianura le temperature minime saranno comprese tra 19 e 21 gradi, mentre le massime oscilleranno tra 27 e 30 gradi. Sulla costa sono previste minime tra 21 e 24 gradi e massime comprese tra 27 e 30 gradi. e massime, anche in questo caso, comprese tra 27 e 30 gradi.