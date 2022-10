Incendio in un appartamento di Codroipo, evacuato lo stabile

L’incendio questo pomeriggio a Codroipo.

Incendio questo pomeriggio in un appartamento di via Carducci a Codroipo. Le fiamme sono scoppiate al secondo piano di uno stabile di sei piani fuori terra e sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Codroipo, supportata dall’autoscala giunta dalla sede centrale di Udine e dalla squadra del distaccamento di San Vito al Tagliamento.

I Vigili del fuoco hanno utilizzato la scala italiana per salire sul terrazzo dell’appartamento dal quale uscivano folate di fumo, sono entrati nell’alloggio, hanno individuato l’incendio in cucina e hanno estinto le fiamme prima che si propagassero al resto dell’appartamento che in quel momento era vuoto.

Estinto l’incendio i Vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza il locale incendiato e ad aerare l’alloggio utilizzando anche gli estrattori di fumo in dotazione. Durante le fasi di spegnimento e messa in sicurezza gli inquilini presenti nello stabile, che conta 18 unità abitative, sono stati evacuati dai loro alloggi dove hanno potuto fare rientro al fine delle operazioni dei Vigili del fuoco, che sono terminate con una verifica strumentale atta a confermare che l’aria negli appartamenti fosse respirabile priva di residui dei prodotti della combustione.