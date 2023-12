Incendio questa mattina in un appartamento a Pordenone.

Qualche minuto dopo le 6.30 di oggi, 21 dicembre 2023, i Vigili del fuoco di Pordenone sono intervenuti con una squadra l’autoscala l’autobotte e il funzionario di guardia della sede centrale per l’incendio di un appartamento sito al secondo piano di uno stabile in Via Mameli a Pordenone. I Vigili del fuoco giunti sul posto si sono sincerati che nell’appartamento interessato non vi fossero persone intrappolate e hanno provveduto a spegnere le fiamme che erano localizzate nel locale adibito a soggiorno.

La signora che si trovava nell’appartamento al momento dell’incendio e uscita autonomamente dal suo alloggio e successivamente è stata presa in carico dal personale sanitario per i controlli del caso. Durante le operazioni di spegnimento i Vigili del fuoco hanno trovato e messo in salvo un gatto che è stato affidato ad un conoscente dell’inquilina. Spente le fiamme i Vigili del fuoco hanno provveduto alla bonifica e messa in sicurezza delle parti incendiate e hanno verificato strumentalmente che nello stabile non vi fossero residui dei fumi prodotti dalla combustione. Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio, l’appartamento andato a fuoco è stato dichiarato temporaneamente inagibile.