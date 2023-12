Incidente a Castions di Strada, una persona investita

Incidente ieri notte a Castions di Strada.

Incidente stradale a Castions di Strada, lungo la 353, all’altezza del bivio Paradiso, intorno a mezzanotte e mezza. Per cause in corso di accertamento una persona che camminava è stata investita da un’auto.

Gli infermieri della sala operativa della Struttura operativa regionale emergenza (Sores) inviano l’equipaggio di un’ambulanza e attivano le forze dell’ordine (carabinieri della Compagnia di Latisana). Il personale sanitario prende in carico una persona che sarà trasportata con ferite non gravi all’ospedale di Latisana.