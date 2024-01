Incendio in un appartamento di Trieste, morto un 37enne

Trovato morto dopo lo spegnimento dell’incendio a Trieste.

Tragico incendio stamattina a Trieste: le fiamme sono divampate in un appartamento al quarto piano di uno stabile di cinque piani complessivi, in via del Ponzanino, dove, purtroppo, è anche morto un uomo.

I vigili del fuoco sono intervenuti attorno alle 7.40 di oggi, 24 gennaio; giunti sul posto, con due squadre, un’autoscala e il funzionario di guardia, hanno iniziato ad operare: una squadra ha provveduto a far evacuare l’intero stabile mentre l’altra squadra ha raggiunto l’alloggio interessato dall’incendio iniziando le operazioni di spegnimento. E’ stato proprio durante queste operazioni, che i pompieri hanno trovato all’interno dell’appartamento il corpo di un uomo ormai privo di vita.

Spento l’incendio i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’alloggio interessato dal fuoco e dell’intero stabile verificando anche con apposita strumentazione che nel palazzo non vi fosse qualche sacca dei gas prodotti dalla combustione.

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento, due alloggi (quello interessato dall’incendio e quello sottostante) sono stati dichiarati inagibili. Terminati i controlli di sicurezza nello stabile le persone evacuate hanno potuto rientrare nei propri appartamenti ad eccezione di quelle residenti nei due alloggi dichiarati inagibili. Sul posto, per quanto di competenza, personale sanitario, Carabinieri e Polizia Locale.