Giuliano Musiello si è spento a 70 anni.

Si è spento ieri, a 70 anni, Giuliano Musiello, calciatore friulano che approdò in serie A giocando con le maglie di Juventus e Roma. L’ex attaccante si è spento a Saluzzo, dove viveva, dopo una breve malattia.

Musiello era nato a Torviscosa nel 1954, iniziando a giocare nei tornei amatoriali organizzati dai bar del territorio. Fu poi notato dal Cervignano ed era cresciuto in quel settore giovanile per poi passare alla Spal. Esordì in Seria A nel 1972 con l’Atalanta.

L’anno dopo fu acquistato dalla Juventus, dove però non riuscì a sfondare: giocò solo in Coppa Italia, segnando un gol contro il Cesena, l’unico con i bianconeri. Successivamente, ha vestito la maglia della Roma di Nils Liedholm per due stagioni, poi ha militato nel Genoa, nell’Hellas Verona (ancora in Serie A, con 21 presenze e 3 gol) e nel Foggia.

Conclusa la carriera da giocatore, Musiello ha aperto una scuola calcio a Saluzzo, che ancora oggi porta il suo nome e che è diventata un punto di riferimento per il calcio femminile. Due dei suoi fratelli vivono ancora a Torviscosa.