Incendio nella notte all’asilo Monumento ai Caduti di Lestans, frazione di Sequals. la struttura, che accoglie quotidianamente una quarantina di bambini, è inagibile a causa dei gravi danni subiti dalle fiamme.

Le fiamme hanno divorato parte degli spazi interni, causando ingenti danni alla struttura. Pesantemente danneggiate anche porte e finestre. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme prima dell’alba e ora sono in corso le operazioni di messa in sicurezza. Ancora da chiarire le cause del rogo, che ha causato gravi danni rendendo la struttura inagibile.