Incendio nel deposito di rotoballe: è la seconda volta in pochi giorni

L’incendio ieri sera a Coseano.

Incendio ieri sera a Coseano dove alcune rotoballe sono andate in fiamme in un deposito di via del Pasco.

E’ accaduto intorno alle 22 e sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco di San Daniele e Udine che hanno spento le fiamme evitando che si propagassero. Si tratta del secondo episodio in poco tempo: una decina di giorni fa era scoppiato un altro incendio. Fortunatamente le fiamme non hanno coinvolto persone o animali.