L’intervento dei vigili del fuoco in Friuli.

Chissà se saranno gli ultimi giorni che accenderemo il camino in casa per riscaldarci in Friuli. Di sicuro oggi le squadre di vigili del fuoco sono state impegnate diverse volte per il surriscaldamento o dei veri e propri incendi che si sono originati dalle canne fumarie. Gli interventi principali ci sono stati a Camino al Tagliamento, a Tarcento e a Gonars dove è intervenuta la squadra del distaccamento di Cervignano. Fortunatamente in tutti i casi i danni sono stati limitati e le fiamme spente breve tempo.

