Incendio nella notte, in fiamme un camion dei rifiuti

Incendio di un camion dei rifiuti parcheggiato a Villa Santina.

All’una circa di oggi, 5 gennaio 2024, la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Tolmezzo è intervenuta presso il piazzale di un’azienda a Villa Santina dove era stato segnalato l’incendio di un camion compattatore parcheggiato.

I vigili del fuoco giunti sul posto hanno constatato che il materiale all’interno del cassone del camion stava bruciando e hanno iniziato le operazioni di spegnimento. Spente le fiamme i Vigili del fuoco hanno provveduto alla bonifica del materiale incendiato vuotando il camion dai rifiuti contenuti nel cassone e provvedendo al minuto spegnimento. Le operazioni si sono concluse intorno alle ore 6, mentre sono ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio che non ha coinvolto persone. Sul posto anche i carabinieri carabinieri.