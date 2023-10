Raffica di furti a Sedegliano, rubata anche l’auto del vicesindaco

Furti di auto a Sedegliano.

Una nottata segnata da quattro furti in serie, quella tra il 12 e il 13 ottobre, a Sedegliano. I ladri hanno preso di mira una via in particolare, colpendo le automobili compresa quella del vicesindaco, una Fiat Panda.

Nello specifico, sono state portate via una Bmw, ritrovata a poca distanza, e la Panda, ancora non trovata. Su altre due vetture sono stati spaccati i finestrini e sono state rubate borse (una da 800 e una da 150 euro) e un marsupio contenente 50 euro. Sul fatto indagano i carabinieri.