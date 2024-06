Paura al porticciolo, imbarcazione ormeggiata prende fuoco

Poco dopo le 12 di oggi, è stata allertata dalla Capitaneria di Porto di Trieste per l’incendio dei motori di un’imbarcazione all’ormeggio presso il porticciolo di Barcola.

Immediatamente l’operatore della sala operativa del comando VV.F. giuliano ha inviato sul posto una squadra terrestre, partita dalla sede centrale di Via D’Alviano e la squadra degli Specialisti Nautici a bordo della nuova imbarcazione VF S0002, entrata in servizio presso il distaccamento nautico del Porto Vecchio di Trieste da soli 2 giorni.

Giunti in pochi minuti sul luogo segnalato gli Specialisti Nautici hanno riscontrato che l’incendio, che aveva interessato il vano motori di un natante di circa 10 metri, era già stato spento dal proprietario dell’imbarcazione che aveva utilizzato gli estintori di bordo. I Vigili del fuoco hanno quindi provveduto a verificare che non vi fosse qualche focolaio residuo e hanno provveduto al raffreddamento delle parti incendiate. L’incendio, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, non ha coinvolto persone e nemmeno altre imbarcazioni. Sul posto, per quanto di competenza, personale della Capitaneria di Porto di Trieste e personale sanitario.