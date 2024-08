Incendio a Majano, auto completamente avvolta dalle fiamme

Auto in fiamme a Majano.

Auto in fiamme a Majano. E‘ successo in via Udine, poco dopo l’incrocio con via Friuli. Le fiamme, sviluppatesi improvvisamente, hanno avvolto completamente il veicolo, generando una colonna di fumo. Sul posto i Vigili del Fuoco che stanno intervenendo per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Presente anche la Polizia Locale per gestire la viabilità e garantire la sicurezza durante le operazioni di spegnimento. Gli agenti hanno immediatamente bloccato l’accesso alla strada, deviando il traffico su percorsi alternativi per evitare rischi per i cittadini e agevolare il lavoro dei soccorritori.