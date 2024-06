Incendio nella notte nel parco acquatico di Grado

L’incendio nel parco acquatico di Grado.

Intorno alle 2.20 di questa notte i Vigili del fuoco del comando di Gorizia sono intervenuti, con squadre dei distaccamenti di Monfalcone e Ronchi, un incendio presso il parco acquatico di Grado.

Giunti sul posto i vigili del fuoco hanno trovato due chioschi a bordo piscina erano avvolti dalle fiamme. Spento il fuoco i VV.F. hanno provveduto alla bonifica delle parti incendiate e alla completa messa in sicurezza dell’area. Ancora in fase di accertamento le cause dell’ incendio che non ha coinvolto persone.