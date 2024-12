Incendio nella notte a Rivignano, fiamme in un ex fienile

L’incendio poco prima delle 3 di questa notte a Rivignano.

Incendio questa notte intorno alle 2.50 in un ex fienile di Rivignano, adibito parte a deposito e parte a locali ricreativi, di pertinenza di un’abitazione attigua. Dopo l’allarme alla sala operativa del comando Vigili del fuoco di Udine, immediatamente sono state inviate dai distaccamenti di Latisana, Codroipo, Lignano e dalla sede centrale 3 squadre, 2 autobotti e un autoscala.

Appena giunti sul posto I Vigili del fuoco si sono sincerati che non vi fossero persone bloccate all’interno dei locali interessati dall’incendio e hanno iniziato le operazioni di spegnimento attaccando le fiamme da più fronti. Le operazioni dei Vigili del fuoco, che hanno evitato la propagazione delle fiamme ad altri edifici adiacenti a quello andato a fuoco, si sono protratte fino alle 7 di questa mattina.

Ancora in corso di accertamento le cause dell’incendio che non ha coinvolto persone. L’edificio è stato dichiarato inagibile.

Il video dell’intervento dei vigili del fuoco.