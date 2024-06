Incendio nella palazzina di Udine, in salvo una coppia di anziani

L’incendio sarebbe partito dalla macchinetta del caffè.

Un incendio è scoppiato questa mattina, mercoledì 19 giugno, in un appartamento al quarto piano di una palazzina in via Gorghi, a Udine. Le fiamme, originate per cause ancora da accertare, sono partite da una macchinetta del caffè, mettendo in pericolo i due anziani residenti.

I due anziani, aiutati dai vicini sono stati riusciti a uscire in sicurezza dalla palazzina, anche se hanno inalato del fumo. Sono stati trasportati all’ospedale di Udine per accertamenti, ma le loro condizioni non sembrano destare preoccupazioni.

Fortunatamente, l’incendio non ha provocato danni significativi alla struttura della palazzina. Per permettere le operazioni di soccorso, la strada nel tratto interessato è stata temporaneamente chiusa. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Udine, che hanno rapidamente domato le fiamme, e la polizia locale, che ha regolamentato il traffico per facilitare l’arrivo dei mezzi di soccorso.