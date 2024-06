Il batterista dei Police arriva al No Borders Music Festival

Stewart Copeland sabato 27 luglio sarà ai Laghi di Fusine. Lo storico batterista e fondatore di ‘The Police’ suonerà con la FVG Orchestra

Stewart Copeland arriva al No Borders Music Festival 2024 sabato 27 luglio ai Laghi di Fusine. Lo storico batterista e fondatore di ‘The Police‘ suonerà insieme alla FVG Orchestra per un concerto-progetto “deranged for Orchestra”.

Leggendario batterista e fondatore di ‘The Police’, uno tra i gruppi che hanno rivoluzionato la musica rock degli anni ’80, Copeland salirà sul palco del No Borders Music Festival 2024 con ‘Police Deranged For Orchestra‘, un nuovo progetto dal vivo, accompagnato dalla FVG Orchestra, tre cantanti e un chitarrista, che ripercorreranno i successi dei Police, da ‘Roxanne’ a ‘Message In A Bottle’, fino a ‘Don’t Stand Too Close to Me’, oltre a momenti iconici della carriera di Copeland, coronati da 40 anni di riconoscimenti.

The Police, oltre 60 milioni di dischi venduti

Come fondatore di The Police, band con oltre 60 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, 6 Grammy Awards e l’ingresso nella Rock and Roll Hall of Fame, Copeland ha contribuito in modo determinante a far crescere la musica rock dagli anni ’80 ad oggi. Oltre a questo, Copeland è una figura unica nella scena della musica mondiale: è un esperto e prolifico compositore di opera, balletto e musica orchestrale, oltre ad aver composto colonne sonore per film, TV e videogiochi.

Il progetto ‘The Police Deranged For Orchestra’, che vedrà Copeland esibirsi nella bellissima cornice dei Laghi di Fusine il 27 luglio, si concentra sull’epica ascesa della carriera musicale di Stewart che ha attraversato oltre quattro decenni, per una giornata orchestrale ad alta energia. Questo progetto nasce nel 2021 dallo stesso Copeland: il concerto è una vera e propria esperienza immersiva nei grandi successi di The Police, arrangiati in chiave sinfonica, oltre ai momenti salienti delle composizioni di Copeland stesso.

Informazioni e biglietti

I biglietti saranno in vendita a partire dalle 10 di venerdì 21 giugno online su Ticketone.it e nei punti vendita autorizzati Ticketone al presso di 35 euro (posto unico).

Sul sito ufficiale del festival sono, inoltre, consultabili tutte le informazioni sui pacchetti speciali che includono, oltre al biglietto per il concerto, il noleggio delle escursioni con le guide naturalistiche e il pernottamento in albergo.

Il No Borders Music Festival è organizzato dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, Sella Nevea e Passo Pramollo, in collaborazione Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG, Fondazione Friuli, Ministero della Cultura, Credit Agricole, BIM, Comune di Tarvisio, Comune di Chiusaforte, Allianz Assicurazioni, Jack Daniel’s, Birra Kozel, Petra Molino Quaglia, Monograno Felicetti, FVG Strade, Autonord Fioretto, Arriva Udine, Idroelettrica Valcanale e K-Array. Media Partner Radio Deejay, Radio Capital, Sky Arte.