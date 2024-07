Guasto alla linea elettrica, a fuoco il tetto in legno: ferito un anziano

Principio d’incendio di un tetto in legno questa mattina a Turrida di Sedegliano.

Principio d’incendio questa mattina a Turrida di Sedegliano causato da un guasto su una linea elettrica a ridosso di una casa in linea con tetto in legno. Sul posto, poco prima delle 10 di oggi, è intervenuta la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Codroipo, con il supporto di un’autoscala e un’autobotte giunte dalla sede centrale di del comando friulano.

I Vigili del fuoco hanno trovato a terra, caduto da una scala per lo spavento, un anziano, residente nello stabile, che cadendo aveva riportato alcune ferite ad un braccio. Una parte dei vigili del fuoco ha assistito e prestato le prime cure all’uomo fino all’arrivo del personale sanitario, mentre il resto dei soccorritori, constatato che l’incendio si era autoestinto, ha verificato con l’utilizzo della termo camera che tra le travi in legno del tetto non vi fosse qualche focolaio nascosto

Per motivi di sicurezza, i pompieri hanno interdetto al passaggio sia veicolare che pedonale la strada in quanto la linea elettrica continuava a scaricare sui pluviali con possibile rischio di elettrocuzione per chi fosse passato nelle vicinanze. Successivamente sono stati fatti intervenire i tecnici dell’azienda elettrica che hanno disalimentato la linea e iniziato le operazioni per il ripristino del guasto.