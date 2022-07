Incendio a Tolmezzo, in fiamme il terrazzo di un appartamento

L’incendio a Tolmezzo.

A seguito di una chiamata che segnalava l’incendio di un appartamento, alle ore 18 e 30 circa di oggi, 13 luglio 2022, i vigili del fuoco del distaccamento di Tolmezzo sono intervenuti con un’autopompa e un’autobotte in Via Val di Gorto a Tolmezzo.

Giunti sul posto i Vigili del fuoco hanno riscontrato che fortunatamente l’incendio non interessava un appartamento ma un terrazzo al terzo piano dello stabile. Considerato che l’abitazione che si affacciava sul terrazzo interessato dalle fiamme in quel momento era vuota e chiusa i Vigili del fuoco hanno raggiunto il terrazzo utilizzando una scala è hanno spento le fiamme che interessavano alcuni materiali depositati nel balcone.

Le cause dell’incendio, che non ha coinvolto persone, sono ancora in fase di accertamento ma dovrebbero essere accidentali. I Vigili del fuoco hanno concluso il loro intervento in poco più di un’ora.