Incendio in Val Resia, due Canadair in azione contro le fiamme -VIDEO

L’incendio in Val Resia.

Il personale del comando vigili del fuoco di Udine, oltre ad aver inviato squadre in supporto al comando di Gorizia per l’incendio sul Carso, sta operando da tre giorni in Val di Resia per un vasto incendio in una zona montuosa boscata.

Oggi, 22 luglio 2022, in Val di resia sono impegnate le squadre del distaccamento di Tolmezzo e Cividale che sono a presidio della statale 13 e di alcune abitazioni a Prato di Resia, inoltre assieme al personale del Corpo Forestale Regionale e dei volontari AIB (Antincendio Boschivo) della Protezione Civile stanno bonificando alcuni focolai lungo le strade e nelle parti raggiungibili del bosco. Importante il lavoro dei mezzi aerei che da tre giorni stanno lanciando acqua sulla parte montuosa del bosco. Oltre agli elicotteri regionali si sono avvicendati gli elicotteri dei Reparti Volo dei Vigili del fuoco di Venezia e Bologna e sono intervenuti anche due Canadair del Corpo Nazionale Vigili del fuoco.

Tra le ore 8 e le 18. I vigili del fuoco di Udine sono intervenuti per altri tre incendi di vegetazione a Carlino, a San Vito di Fagagna e nel Parco del Cormor; fortunatamente questi tre roghi sono stati di entità minore e tutti risolti dalle squadre di terra in qualche ora.