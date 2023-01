Paura a Varmo, in fiamme la baracca esterna di un ristorante

L’incendio ieri sera a Varmo.

Paura ieri sera a Varmo per per l’incendio di una baracca in legno all’esterno di un’attività commerciale di ristorazione.

Le fiamme sono scoppiate poco prima delle 23 e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Udine stanno operando con le squadre dei distaccamenti di Codroipo e Latisana, supportate dall’autobotte giunta dalla sede centrale di Udine

Dopo aver spento le fiamme i pompieri hanno proceduto alle operazioni di messa in sicurezza. Le cause dell’incendio, che non ha coinvolto persone, sono in fase di accertamento.